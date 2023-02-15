بنفيكا يضع قدما في دور الثمانية الكبار لدوري الأبطال (فيديو)
خطا فريق بنفيكا البرتغالي خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه كلوب بروج البلجيكي (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء.
وسجل هدفي الفريق الضيف كل من لاعب خط الوسط البرتغالي جواو ماريو، والمهاجم البرازيلي دافيد نيريس في الدقيقتين (51 من ركلة جزاء، 88) على الترتيب.
- 🎥 دوري ابطال اوروبا ه— Nawaf🇦🇷 (@Nawaf_350) February 15, 2023
ف| كلوب بروج 0 × 1 بنفيكا | هدف الاول HD pic.twitter.com/dtSn5DqfKl
البرازيلي دافيد نيريس يسجل هدف بنفيكا الثاني في مرمى كلوب بروج البلجيكي @vartatico#Neres— 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) February 15, 2023
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ووضع فريق بنفيكا بذلك قدما في دور الثمانية الكبار لبطولة "التشامبيونز ليغ"، خاصة وأن مباراة الإياب ستقام على أرضه وبين جماهيره يوم الثلاثاء 7 مارس 2023، على ملعب "النور - Estadio da Luz" بالعاصمة لشبونة.
المصدر: RT