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بنفيكا يضع قدما في دور الثمانية الكبار لدوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

بنفيكا يضع قدما في دور الثمانية الكبار لدوري الأبطال (فيديو)
AFP JOHN THYS
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خطا فريق بنفيكا البرتغالي خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه كلوب بروج البلجيكي (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء.

وسجل هدفي الفريق الضيف كل من لاعب خط الوسط البرتغالي جواو ماريو، والمهاجم البرازيلي دافيد نيريس في الدقيقتين (51 من ركلة جزاء، 88) على الترتيب.

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ووضع فريق بنفيكا بذلك قدما في دور الثمانية الكبار لبطولة "التشامبيونز ليغ"، خاصة وأن مباراة الإياب ستقام على أرضه وبين جماهيره يوم الثلاثاء 7 مارس 2023، على ملعب "النور - Estadio da Luz" بالعاصمة لشبونة.

المصدر: RT 

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