شاهد.. بوروسيا دورتموند يهزم تشيلسي في دوري الأبطال بهدف كريم

حقق فريق بوروسيا دورتموند الألماني فوزا ثمينا على ضيفه تشيلسي الإنجليزي (1-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار للمهاجم كريم أديمي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد للفريق الألماني بحلول الدقيقة 63 من اللقاء على ملعب "سيغنال ايدونا بارك" بمدينة دورتموند.

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وقطع فريق بوروسيا دورتموند بذلك شوطا كبيرا نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة "التشامبيونز ليغ"، إلا أن مهمة الفريق الألماني لن تكون سهلة في مباراة الإياب، لأنها ستقام على أرض خصمه تشيلسي يوم الثلاثاء 7 مارس المقبل، على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن.

المصدر: RT