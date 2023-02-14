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إبراهيم دياز يقود ميلان للفوز في دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

إبراهيم دياز يقود ميلان للفوز في دوري الأبطال (فيديو)
AFP Marco BERTORELLO
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تغلب فريق ميلان الإيطالي على ضيفه توتنهام الإنجليزي (1-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار أصحاب الأرض للمهاجم إبراهيم دياز، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "للروسونيري" مبكرا بحلول الدقيقة السابعة من انطلاق صفارة بداية اللقاء على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

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ووضع فريق ميلان قدما له في الدور ربع النهائي لبطولة "التشامبيونز ليغ"، ولكن مهمته لن تكون سهلة في مباراة الإياب التي ستقام على أرض خصمه توتنهام يوم الأربعاء 8 مارس المقبل، على ملعب "توتنهام هوتسبير" في العاصمة لندن.

المصدر: RT 

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