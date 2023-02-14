 
مباشر

التشكيلة الأساسية لمواجهة ميلان وضيفه توتنهام

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمواجهة ميلان وضيفه توتنهام
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ur74

يحتضن ملعب "جيوزيبي مياتزا" بمدينة ميلانو مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش مباراة من العيار الثقيل بين ميلان وتوتنهام، ضمن دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وسيبدأ الإيطالي ستيفانو بيولي (57 عاما) المدير الفني لفريق ميلان، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الإنجليزي:

بينما اختار الإيطالي أنطونيو كونتي (53 عاما) المدير الفني لفريق توتنهام، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه "الروسونيري":

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع