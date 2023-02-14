التشكيلة الأساسية لمواجهة ميلان وضيفه توتنهام

يحتضن ملعب "جيوزيبي مياتزا" بمدينة ميلانو مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش مباراة من العيار الثقيل بين ميلان وتوتنهام، ضمن دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وسيبدأ الإيطالي ستيفانو بيولي (57 عاما) المدير الفني لفريق ميلان، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الإنجليزي:

بينما اختار الإيطالي أنطونيو كونتي (53 عاما) المدير الفني لفريق توتنهام، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه "الروسونيري":

Your Spurs team in the #UCL tonight 👊 pic.twitter.com/Hwt4aCNiyW — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 14, 2023

المصدر: RT