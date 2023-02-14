صلاح يختار اللاعب الأفضل في ليفربول

عبر نجم ليفربول محمد صلاح، عن سعادته بمساهمته في فوز فريقه على إيفرتون بهدفين نظيفين، الاثنين، في ختام الجولة 23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأحرز محمد صلاح هدف التقدم "للريدز" في مرمى إيفرتون "التوفيز" عند الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "آنفيلد".

هدف ملكي 👑



استمتعوا بهدف محمد صلاح الجميل في #ديربي_الميرسيسايد من تلك الزاوية الرائعة 😍pic.twitter.com/USacuXt9Cd — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 14, 2023

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وأضاف كودي جاكبو هدفا في الشوط الثاني، وحقق فريق ليفربول بذلك انتصاره الأولى في آخر 5 مباريات، بعد ثلاث هزائم وتعادل واحد، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة حصدها من 21 مباراة، ويتقدم إلى المركز التاسع جدول ترتيب الدوري "البريميرليغ".



وقال صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "إنه فوز كبير بالنسبة لنا، لقد قضينا أسبوعا رائعا في التدريبات، وكان اللاعبون متحمسين للغاية، ولم نستطع الانتظار أكثر لتغيير كل شيء، ونأمل أن تكون بداية".



وأشاد صلاح بزميله لاعب الوسط ستيفان بايسيتيتش قائلا: "إنه لاعب وشخص رائع، يحاول دائما العمل بجد، منذ أن بدأ اللعب لنا ربما كان الأفضل لدينا، لذلك نأمل أن يحافظ على تلك الثقة ويستمر في العمل".



وعن هدفه، قال صلاح: "أدرك أن داروين (نونيز) سريع حقا، لذا كانت لديهم ركلة ركنية ثم تبادلنا الكرة، كنت أعلم أنه سيمرر في المساحة الفارغة، لذلك جريت بأسرع ما يمكنني، لأسجل، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".



وتابع: "كنا محظوظين بعض الشيء، لكن الحظ يأتي دائما عندما تعمل بجد حقا، وأنا متأكد من أن الجميع كانوا متحمسين لهذه المباراة".



وأردف: "هندرسون وميلنر كانا يتحدثان وقلنا إن علينا أن نلعب كرة القدم الخاصة بنا، ويجب أن نستمتع".

المصدر: "وكالات"