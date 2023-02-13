تابعه 100 مليون أمريكي.. تشيفز بطلا لـ"سوبر بول" النهائي الأغلى في العالم (فيديو)

توج نادي كانساس سيتي تشيفس بلقب بطل "سوبر بول" في كرة القدم الأمريكية، على حساب فريق فيلادلفيا إيغلز إثر فوزه عليه بنتيجة (38-35) في النهائي الذي أقيم في غليندل بولاية أريزونا.

ويعود الفضل الأكبر في فوز كانساس سيتي تشيفس بلقب "سوبر بول" لنجمه باتريك ماهومز، الذي تحامل على أوجاعه بعد تفاقم إصابته في الكاحل خلال الشوط الأول، ليواصل اللعب في الشوط الثاني ويقلب تأخر فريقه بنتيجة (14-24)، إلى فوز بفارق 3 نقاط في المباراة.

SKYY'S ARE CLEAR ☀️ pic.twitter.com/GGCQvS0gs9 — Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 13, 2023

وحصل ماهومز على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وتوج بلقبه الثاني في آخر أربع سنوات، ليثبت بأنه خير خليفة لأسطورة كرة القدم الأمريكية توم برايدي الذي أحرز اللقب 7 مرات.

وقال باتريك ماهومز، عقب الفوز: "قلت قبل المواجهة إن لا شيء سيمنعني من الابتعاد عن الملعب. كنت مدركا أني لن أخرج من المباراة على الرغم من أن الإصابة في الكاحل ازدادت سوءا.. سأهتم بهذا الأمر خلال فترة الاستراحة استعدادا للموسم الجديد".

واللقب هو الثالث لفريق كانساس سيتي تشيفس بعد عامي (1969 و2019)، علما بأنه خسر نهائي عام 2021 أيضا.

ما هو السوبر بول؟

سوبر بول هو لقاء فاصل يحدد الفائز بالبطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم "NFL"، ويقام بشكل دوري منذ عام 1966.

وانطلق سوبر بول كجزء من اتفاقية اندماج بين اتحاد كرة القدم الأمريكي ودوري كرة القدم الأمريكية "AFL"، لجعل أفضل فرق البطولتين تتنافس على اللقب.

SUPER BOWL SCREAM 🗣 pic.twitter.com/3X3UAf1qC6 — Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 12, 2023

في البداية كانت تسمى المباراة "لعبة بطولة العالم AFL-NFL"، حتى تم اعتماد لقب "سوبر بول" في عام 1969.

تعد مباراة "سوبر بول" من بين الأحداث الرياضية الأكثر مشاهدة حول العالم، وتتلقى بشكل متكرر أكبر جمهور من بين جميع عمليات البث التليفزيوني في أمريكا خلال العام.

ويشارك ألمع نجوم الغناء في نسخ سوبر بول سنويا وانضمت ريانا إلى نخبة تشمل ليدي غاغا وبيونسيه ومادونا وبرينس ورولينغ ستونز وغيرهم، وعادة ما يشاهد المباراة والحفل نحو 100 مليون شخص في الولايات المتحدة فقط.

Superbowl might be staged but RIHANNA RIH RIH MS. FENTY ATE.. The Hail Mary I needed.. I was crooning to my TV during halftime.

ME:

"WANT YOU TO MAKE ME FEEL! LIKE I'M THE ONLY GIRL IN THE WORLD, LIKE I'M THE ONLY EVER LOVE"



ONLY GIRL IN THE 🗺️

Congrats Kansas City Chiefs pic.twitter.com/cUyB44QMM6 — SheLovesThee (@SheLoves_THEE) February 13, 2023

وتعد ليلة سوبر بول أغلى نهائي في العالم، حيث تحرص الأسر الأمريكية على حضورها من الملعب، والاستمتاع بالنشاطات الترفيهية المصاحبة لها، وهو ثاني أكبر حدث يشهد استهلاك الطعام في الولايات المتحدة، بعد عشاء عيد الشكر.

وقالت تقارير إن الجمهور الأمريكي يستهلك قرابة 1.42 مليار دجاجة في ليلة سوبر بول 2022، بحسب ما ذكره موقع "Quartz" نقلا عن المجلس الوطني للدجاج في الولايات المتحدة.

وتدفع الشركات مبالغ خرافية للحصول على مساحات إعلانية في ملعب مباراة "السوبر بول" ومحيطه، وعلى القنوات الناقلة للقاء.

وشهدت الاستراحة ما بين شوطي المباراة، عرضا فنيا جذابا تألقت خلاله المغنية ريانا لمدة 13 دقيقة وسط عشرات الراقصين وألعاب نارية مبهرة في أول ظهور لها بالمسارح خلال 5 سنوات، وكشفت عن انتظار مولودها الثاني.

المصدر: وكالات