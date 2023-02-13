فوضى ومصائب الملاعب الإفريقية.. حكم يتعرض للاعتداء بالضرب بشكل وحشي (فيديو)

تعرض حكم مباراة في الدوري الكاميروني لكرة القدم بين فريق أونيسبورت بافانج وضيفه فيكتوريا يونايتد، للاعتداء بالضرب بشكل وحشي مع مساعديه.

واحتسب حكم الساحة ركلة جزاء للضيوف، في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للمباراة، والنتيجة كانت تشير إلى تقدم فريق أونيسبورت بهدف من دون رد.

واقتحمت جماهير فريق أونيسبورت أرضية الملعب لغضبهم من القرار وقاموا بالاعتداء بالضرب بشكل وحشي على الحكم ومساعديه.

After the referee gave the away club Victoria United a 90+2 minute penalty in Cameroon,Unisport FC de Bafang supporters swarmed the match officials with ferocious abuse.



Prior to the penalty awarded to the visiting club, Unisport was up 1-0.#GTVSports



pic.twitter.com/XNXRh4UCuG — GTV SPORTS+ (@mygtvsports) February 13, 2023

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توقفت المباراة ولم تستكمل ولم يتم الكشف حتى الآن عن حجم الإصابات التي تعرض لها حكم الساحة ومساعدوه وحالتهم الصحية.

كما لم تصدر بعد أي قرارات من الاتحاد الكاميروني لكرة القدم برئاسة صامويل إيتو بخصوص هذه الواقعة.

المصدر: وكالات