 
مباشر

فوضى ومصائب الملاعب الإفريقية.. حكم يتعرض للاعتداء بالضرب بشكل وحشي (فيديو)

الرياضة

فوضى ومصائب الملاعب الإفريقية.. حكم يتعرض للاعتداء بالضرب بشكل وحشي (فيديو)
twitter/mygtvsports
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqu7

تعرض حكم مباراة في الدوري الكاميروني لكرة القدم بين فريق أونيسبورت بافانج وضيفه فيكتوريا يونايتد، للاعتداء بالضرب بشكل وحشي مع مساعديه.

واحتسب حكم الساحة ركلة جزاء للضيوف، في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للمباراة، والنتيجة كانت تشير إلى تقدم فريق أونيسبورت بهدف من دون رد.

واقتحمت جماهير فريق أونيسبورت أرضية الملعب لغضبهم من القرار وقاموا بالاعتداء بالضرب بشكل وحشي على الحكم ومساعديه.

إقرأ المزيد
بعد تصرف مثير للجدل وشجار.. مدرب يأمر لاعبيه بفسح المجال للخصم لتسجيل هدف (فيديو)
بعد تصرف مثير للجدل وشجار.. مدرب يأمر لاعبيه بفسح المجال للخصم لتسجيل هدف (فيديو)

توقفت المباراة ولم تستكمل ولم يتم الكشف حتى الآن عن حجم الإصابات التي تعرض لها حكم الساحة ومساعدوه وحالتهم الصحية.

كما لم تصدر بعد أي قرارات من الاتحاد الكاميروني لكرة القدم برئاسة صامويل إيتو بخصوص هذه الواقعة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع