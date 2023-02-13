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بعد تصرف مثير للجدل وشجار.. مدرب يأمر لاعبيه بفسح المجال للخصم لتسجيل هدف (فيديو)

الرياضة

بعد تصرف مثير للجدل وشجار.. مدرب يأمر لاعبيه بفسح المجال للخصم لتسجيل هدف (فيديو)
twitter/ViaplaySportsUK
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شهدت مسابقة كأس إسكتلندا لكرة القدم، واقعة مثيرة للجدل خلال المباراة التي جمعت فريق غلاسكو رينجرز وضيفه باتريك ثيستل (3-2) مساء أمس الأحد، على ملعب "إيبروكس ستاديوم".

وتلقى لاعب فريق غلاسكو رينجرز، مالك تيلمان، إصابة في الدقيقة 70، ليخرج لاعبو الفريق الضيف الكرة خارج أرضية الملعب لعلاج لاعب الخصم.

وعند استئناف اللعب في الدقيقة 71، نفذ أحد لاعبي نادي باتريك ثيستل رمية التماس إلى زميل بجانبه، قبل أن يخطف مالك تيلمان نفسه الكرة من لاعب الخصم ويضعها في الشباك، مما أثار غضب الضيوف ودخول لاعبي الفريقين في مشاجرة.

وطلب الإنجليزي مايكل بيل المدير الفني لفريق غلاسكو رينجرز، من لاعبيه السماح لنادي باتريك ثيستل بتسجيل هدف التعديل عند الدقيقة 74 عن طريق اللاعب سكوت تيفوني، في لفتة لاقت استحسانا كبيرا، وتقدير من مدرب الخصم الذي ذهب لمصافحته.

 وتأهل فريق غلاسكو رينجرز إلى الدر ثمن النهائي لمسابقة كأس إسكتلندا بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة.

المصدر: وكالات 

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