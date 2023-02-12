نجم ريال مدريد يغرد باللغة العربية ويوجه رسالة للمغرب

نشر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح نادي ريال مدريد، تغريدة باللغة العربية عبر حسابه في موقع "تويتر" بعد فوز النادي الملكي بلقب كأس العالم للأندية في المغرب.

وتألق فينيسيوس بشكل لافت في مونديال الأندية، حيث قاد ريال مدريد للتتويج بلقب البطولة للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز على الهلال السعودي في المباراة النهائية أمس السبت بنتيجة 5-3.

وتوج فينيسيوس بجائزة أفضل لاعب في البطولة، بعدما سجل ثلاثة أهداف، بواقع هدف أمام الأهلي المصري في نصف النهائي، وهدفين ضد الهلال في النهائي.

ونشر فينيسيوس مجموعة صور من المباراة النهائية عبر "تويتر" وأرفقها بتعليق باللغة العربية: "شكرا لك يا مغرب، لقد رأيت بالفعل شغفك في كأس العالم، لكن وجود هذا الحشد لمساندتي كان شيئا مميزا للغاية".

شكرا لك يا مغرب. لقد رأيت بالفعل شغفك في كأس العالم ، لكن وجود هذا الحشد في مصلحتي كان شيئًا مميزًا للغاية. ريال مدريد نادٍ عالمي. نحن إفريقيا وآسيا وأوروبا ... وأبطال العالم! 💭🕺🏾🙏🏾🏆🇲🇦💫 pic.twitter.com/p7HGs0nOkN — Vini Jr. (@vinijr) February 12, 2023

وأكمل: "ريال مدريد ناد عالمي، نحن إفريقيا وآسيا وأوروبا.. وأبطال العالم!".

المصدر: RT