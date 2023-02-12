وفاة نجم الهلال السابق السالم بعد ساعات من تتويج فريقه بفضية مونديال الأندية

وسط احتفالات جماهير الهلال السعودي بحصد فريقها الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية، استيقظ مشجعو "الزعيم" اليوم الأحد، على خبر وفاة نجم فريقهم السابق يوسف السالم.

وتوفي السالم، لاعب الهلال ونادي الجبيل السابق، اليوم الأحد، بعد معاناته مؤخرا مع المرض، عن عمر ناهز 37 عاما.

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ونعى نادي الجبيل لاعبه السابق، قائلا عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي الجبيل يقدم التعازي والمواساة في وفاة لاعب الجبيل يوسف السالم، تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته".

ببالغ الأسى و الحزن ، مجلس إدارة نادي الجبيل يقدم التعازي و المواساة في وفاة لاعب الجبيل يوسف السالم .

تغمده الله بواسع رحمته ، وأسكنه فسيح جناته .#يوسف_السالم_في_ذمة_الله#يوسف_السالمpic.twitter.com/hhPaVSpsxA — نادي الجبيل (@Jubailclub) February 12, 2023

وتعرض السالم لوعكة صحية حرجة نقل على إثرها إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى الجبيل العام في 12 يناير الماضي.

وقال وقتها الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، إن السالم البالغ عمره 37 عاما تعرض لوعكة صحية مما استدعى نقله للعناية المركزة بمستشفى الجبيل العام.

وقد بدأ السالم مسيرته عام 2004 بصفوف فريق الشباب بنادي القادسية، قبل انتقاله لصفوف نادي الشباب في 2008 ومنه إلى الاتفاق في الموسم التالي.

وكانت الخطوة الأبرز في مسيرته الانتقال إلى الهلال والدفاع عن ألوان قميصه على مدار ثلاثة مواسم متتالية، قبل أن يعود للاتفاق ثم دافع على قميص فريق الثقبة والجبيل.

على الصعيد الدولي، خاض السالم خمس مباريات مع المنتخب السعودي سجل خلالها ثلاثة أهداف.

المصدر: goal.com