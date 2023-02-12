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تركي آل الشيخ يعلق بثلاث كلمات على خسارة الهلال السعودي أمام ريال مدريد

الرياضة

تركي آل الشيخ يعلق بثلاث كلمات على خسارة الهلال السعودي أمام ريال مدريد
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تحسر رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، على خسارة نادي الهلال السعودي أمام ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية بنتيجة 3-5، أمس السبت.

وكتب المستشار السعودي على حسابه في موقع "تويتر" عقب نهاية المباراة: "الحمدالله على كل حال".

وقدم نادي الهلال، مستوى مشرفا في كأس العالم للأندية، التي استضافتها المملكة المغربية في الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري، حيث حقق الفريق السعودي الفوز على الوداد الرياضي المغربي بركلات الترجيح، في الدور الثاني، ثم تخطى عقبة فلامينغو البرازيلي (3-2)، في نصف النهائي، قبل أن يسقط أمام ريال مدريد.

المصدر: RT

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