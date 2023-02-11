سان جيرمان يسقط أمام موناكو قبل ثلاثة أيام من مواجهة بايرن

أمضى باريس سان جيرمان أسبوعا سيئا، فبعد خروجه من مسابقة كأس فرنسا بسقوطه أمام غريمه التقليدي مارسيليا 1-2 منتصف الأسبوع، خسر مجددا أمام مضيفه موناكو 1-3 في الدوري المحلي.

وعلى ملعب "لويس الثاني" خاض فريق العاصمة المباراة في غياب هدافه كيليان مبابي المبتعد عن الملاعب منذ زهاء ثلاثة أسابيع، ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة عضلية، بالإضافة إلى قطب الدفاع الإسباني سيرخيو راموس (شارك في الشوط الثاني) ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، فأشرك مدربه بعض العناصر الشابة ومنها الظهير الأيسر الشاداي بيتشيباو ولاعب الوسط الواعد وارن زائير يامري (16 عاما)، وتيموثي بيمبيلي.

وأطلق موناكو الرصاصة الأولى عندما استغل الروسي ألكسندر غولوفين دربكة أمام مرمى فريق العاصمة ليفتتح التسجيل بعد مرور أربع دقائق فقط رافعا رصيده إلى خمسة أهداف هذا الموسم.

ثم أضاف الفرنسي الدولي السابق وسام بن يدر، الهدف الثاني بكرة زاحفة بعيدا عن متناول جانلويجي دوناروما في الدقيقة 18.

وسنحت لموناكو فرص عدة للتسجيل إلا أن مهاجميه أضاعوها الواحدة تلو الأخرى قبل أن يقلص سان جيرمان الفارق عبر زائير ايمري الذي تابع كرة من مسافة قريبة داخل الشباك في الدقيقة 39.

ولكن دفاع سان جيرمان تراخى مجددا لتستقبل شباكه الهدف الثالث من إمضاء بن يدر أيضا في الدقيقة "45+2".

وجاءت خسارة الفريق الباريسي قبل ثلاثة أيام من مباراته المرتقبة ضد بايرن ميونيخ في إياب ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

ورغم الخسارة، بقي سان جيرمان في صدارة الدوري برصيد 54 نقطة في حين صعد موناكو إلى مركز الوصافة مؤقتا بفارق سبع نقاط بانتظار ما ستسفر عنه مباراة مارسيليا الذي يحل ضيفا لاحقا على كليرمون فيران.

المصدر: وكالات