سيلفا يمدد عقده مع تشيلسي لعام إضافي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم عن تمديد عقد مدافعه المخضرم البرازيلي تياغو سيلفا لعام إضافي ليستمر مع الفريق حتى نهاية موسم 2023-2024.

ورغم إنفاقه نحو 600 مليون دولار أمريكي على لاعبين جدد هذا الموسم، بقي سيلفا حاجة ضرورية لفريق غرب لندن.

وقال سيلفا (38 عاما) الذي انضم لـ"البلوز" في العام 2020 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي "أنا سعيد لمواصلة مشواري مع تشيلسي".

وتابع "عندما وقعت على عقدي الأول هنا، كان فقط لمدة سنة واحدة. دخلت الآن في الرابعة. لم أكن أتخيل ذلك. لكنها لحظة رائعة حقا بأن أوقع وأبقى مع تشيلسي".

ومن جانبه، أشاد تشيلسي بخبرة وقيادة سيلفا الذي يكمل المواهب الشابة التي وقع معها لأمد طويل.

وقال ملكا النادي اللندني، تود بوهلي وبهداد اغبالي "هو لاعب عالمي وأثبت ذلك على مدى السنين مع ناديه وبلاده".

المصدر: وكالات