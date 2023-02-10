الرجاء يستهل مشواره في دوري أبطال إفريقيا بفوز عريض على فيبرس

حقق نادي الرجاء الرياضي المغربي فوزا عريضا على ضيفه فيبرس الأوغندي بخمسة أهداف دون رد يوم الجمعة، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتناوب على تسجيل خماسية الفريق المغربي كل من حمزة خابا، وجمال حركاس، ومحمد زريدة، ويسري بوزوق، والتوغولي روجير أهولو في الدقائق 5، 11، 38، 59، و71 على الترتيب.

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وتصدر الرجاء المجموعة الثالثة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط، في انتظار مواجهة حوريا الغيني وسيمبا التنزاني المقررة غدا السبت ضمن منافسات المجموعة ذاتها، فيما يتذيل فيبرس الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وأقيمت مباراة الرجاء مع فيبرس أمام مدرجات فارغة، بسبب العقوبة المفروضة على الفريق المغربي من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراته أمام الأهلي المصري، لحساب ربع نهائي النسخة الأخيرة من البطولة.

المصدر: RT