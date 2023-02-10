دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يسقط على أرضه أمام شباب بلوزداد

سقط الزمالك المصري أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد يوم الجمعة، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل الكاميروني ليونيل وامبا، هدف شباب بلوزداد من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

وبهذا الفوز الثمين، تصدر بلوزداد المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، في انتظار مواجهة الترجي التونسي والمريخ السوداني المقررة غدا السبت ضمن منافسات المجموعة ذاتها، فيما يقبع الزمالك في قاع الترتيب.

ويمر الزمالك، بطل الدوري المصري في الموسمين الماضيين، بمرحلة انعدام توازن إثر نتائج متواضعة في الآونة الأخيرة في الدوري إذ حقق فوزا يتيما في مبارياته السبع الأخيرة، وآخرها خسارة مذلة أمام فاركو بثلاثية نظيفة الاثنين الماضي في المرحلة السابعة عشرة ما أدى إلى تراجعه في الترتيب إلى المركز الرابع.

المصدر: وكالات