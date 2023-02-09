ريال مدريد يتلقى أنباء سارة قبل مواجهة الهلال السعودي

التحق المهاجم كريم بنزيما والمدافع إيدير ميليتاو، ببعثة فريقهما ريال مدريد في المغرب، حيث يستعد النادي الملكي لمواجهة الهلال السعودي في نهائي مونديال الأندية.

وكان الثنائي قد غاب بسبب الإصابة عن مباراة الدور نصف النهائي أمس الأربعاء، والتي تغلب فيها الريال على الأهلي المصري بنتيجة 4-1.

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وأكدت تقارير صحفية إسبانية في الساعات الماضية، أن إصابة كل من بنزيما وميليتاو شهدت تطورا كبيرا نحو الأفضل، مما يؤهلهما للمشاركة في المباراة النهائية أمام الهلال.

في المقابل، سيغيب الحارس تيبو كورتوا عن هذه المباراة، بناء على رؤية الجهاز الطبي لريال مدريد الذي فضل عدم المخاطرة به، خاصة وأن الفريق سيخوض خلال الفترة المقبلة عدة مباريات صعبة.

ويستضيف ملعب "الأمير مولاي عبد الله" في العاصمة المغربية الرباط، مواجهة الريال والهلال بعد غد السبت، حيث يبحث الريال لحصد لقبه الخامس بينما يتطلع الهلال ليصبح أول فريق عربي يتوج بلقب المسابقة.

المصدر: وكالات