6 غيابات "قاهرة" في قائمة ريال مدريد لمواجهة الأهلي المصري

أعلن المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قائمة فريفة التي ستواجه الأهلي المصري، بعد غد الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب.

وشهدت قائمة الريال غياب ستة لاعبين بسبب الإصابة وهم كريم بنزيما، وإيدر ميليتاو، وتيبو كورتوا، وفيرلاند ميندي، وإيدين هازارد، ولوكاس فاسكيز.

وضمت القائمة 22 لاعبا، هم:

حراسة المرمى: لونين، لويس لوبيز، وكانازيرس.

خط الدفاع: كارفاخال، ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، روديغر، ومارفيل.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس، ماريو مارتين، وأريباس.

خط الهجوم: أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريغو، وماريانو دياز.

ومن المقرر أن تتجه بعثة ريال مدريد خلال الساعات القليلة المقبلة، نحو العاصمة المغربية الرباط، استعدادا لمواجهة الأهلي.

المصدر: وكالات