رغم الهزيمة.. لقطة لنجم الأهلي مع ثنائي ريال مدريد تثير إعجاب الجماهير المصرية (فيديو)

تلقى نجم نادي الأهلي محمد عبد المنعم، إشادة واسعة بعد انتشار فيديو له وهو يحاول منع أحد لاعبي ريال مدريد من وضع الكرة في نقطة الجزاء خلال مباراة فريقيهما في مونديال الأندية.

وفي الدقيقة 85، ذهب حكم المباراة أندريس ماتونتي لمراجعة إحدى اللقطات عبر تقنية إعادة الفيديو "الفار" للتأكد ما إن كان ريال مدريد يستحق الحصول على ركلة جزاء، واستغل لاعب وسط النادي الملكي، الفرنسي أوريلين تشواميني الموقف ووضع الكرة على نقطة الجزاء كمحاولة منه للتأثير على قرار الحكم.

بعيدا عن فنياته اللي محدش يختلف عليها.. لكن أنا بحب شخصية وعقلية محمد عبد المنعم لأنه عارف قيمة تيشيرت الأهلي كويس وغيور على فريقهpic.twitter.com/sNLbyYiPXV — Ahmed Sayed (@ahmdsayed74) February 9, 2023

ولكن محمد عبد المنعم تدخل وشتت الكرة بعيدا وهو ما أغضب تشواميني وزميله أنطوني روديغر ودخلا في مشادة مع عبد المنعم.

وتدخل الحكم بعدها ليمنح بطاقة صفراء للمدافع المصري وتشواميني قبل أن يقر بوجود ركلة جزاء سددها الكرواتي لوكا مودريتش لكن الحارس المصري محمد الشناوي تصدى لها ببراعة.

ورغم خسارة الأهلي بنتيجة 1-4 وفشله في التأهل لنهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه، أشادت الجماهير "الأهلاوية" بسلوك عبد المنعم مع ثنائي ريال مدريد واستماته في الدفاع عن فريقه.

وكتب أحد مشجعي الأهلي على موقع "تويتر": "بعيدا عن فنياته اللي محدش يختلف عليها.. لكن أنا بحب شخصية وعقلية محمد عبد المنعم لأنه عارف قيمة تيشيرت الأهلي كويس وغيور على فريقه".

بعيدا عن فنياته اللي محدش يختلف عليها.. لكن أنا بحب شخصية وعقلية محمد عبد المنعم لأنه عارف قيمة تيشيرت الأهلي كويس وغيور على فريقهpic.twitter.com/sNLbyYiPXV — Ahmed Sayed (@ahmdsayed74) February 9, 2023

وقال مشجع آخر: "قبل ما أنام عايز أقول إن محمد عبد المنعم لعيب في الفريق شخصيه عظيمه قياده وكل المواقف بتقول كده بحبك يا عبد المنعم وفخور أن لاعب عظيم زيك في فريقي وبإذن الله تشيل شارة الكابتن على كتفك لأنك تستحق كدا والله".

وشكر مشجع ثالث المدرب السابق لمنتخب مصر البرتغالي كارلوس كيروش، الذي يعود له الفضل في اكتشاف عبد المنعم حيث كتب: "نشكر كارلوس كيروش على أجمل اكتشافاته.. آمن بقدرات محمد عبد المنعم، وهو لسة في فريق فيوتشر (أحد الأندية المتوسطة في الدوري المصري) .. مدافع قادر يطلع بالكرة على الأرض ويبني هجمة، وقادر يلعب كرة طولية، ويفك الضغط عن فريقه، قوي في الثنائيات ويجيد الرأسيات دفاعيا، وبيزيد ويسجل من العرضيات.. بالإضافة أنه يمتلك عقلية رفض الهزيمة.. محمد عبد المنعم هيكون قائد عظيم لنادية وللمنتخب في يوم من الأيام العقليات دي هي اللي بتستمر، وبتعلم مع الجمهور".

المصدر: RT