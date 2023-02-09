وفاة والد نجم برشلونة

توفي لاعب برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق، الإسباني ماركوس ألونسو بينيا، والد لاعب البارسا الحالي ماركوس ألونسو، اليوم الخميس عن 63 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان.

وأعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية نبأ وفاة ماركوس ألونسو نجل اللاعب الدولي الراحل ماركوس ألونسو إيماز "ماركيتوس" أسطورة ريال مدريد، وأكدته مصادر من برشلونة.

Marcos Alonso’s father has sadly passed away at the age of 63. Rest in peace 🌹



My thoughts are with Marcos and his Family 💙 #CFCpic.twitter.com/CRgQBNS7Iu — CFC-Blues (@CFCBlues_com) February 9, 2023

FC Barcelona would like to express its deepest condolences for the passing of former Barça player and father of a first-team player Marcos Alonso Peña. All of our strength to Marcos Alonso and his entire family. Rest in peace. pic.twitter.com/4dn1rMvVh7 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 9, 2023

ولعب ماركوس ألونسو 13 موسما في دوري الدرجة الأولى الإسباني مع أندية راسينج دي سانتاندير وأتلتيكو مدريد وبرشلونة ولوجرونيس وشارك 22 مرة مع منتخب إسبانيا.

حصد ماركوس ألونسو 5 ألقاب خلال مشواره جميعها مع برشلونة حيث توج بالدوري مرة موسم 1984-1985 وكأس الملك مرة (1983) وكأس السوبر الإسباني مرة (1983) وكأس الدوري الإسباني مرتين (1983 و1986).

المصدر:"وكالات"