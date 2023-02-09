 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين أوكرانيتين ومقتل أكثر من 300 جندي خلال يوم

وفاة والد نجم برشلونة

الرياضة

وفاة والد نجم برشلونة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/upx2

توفي لاعب برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق، الإسباني ماركوس ألونسو بينيا، والد لاعب البارسا الحالي ماركوس ألونسو، اليوم الخميس عن 63 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان.

وأعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية نبأ وفاة ماركوس ألونسو نجل اللاعب الدولي الراحل ماركوس ألونسو إيماز "ماركيتوس" أسطورة ريال مدريد، وأكدته مصادر من برشلونة.

ولعب ماركوس ألونسو 13 موسما في دوري الدرجة الأولى الإسباني مع أندية راسينج دي سانتاندير وأتلتيكو مدريد وبرشلونة ولوجرونيس وشارك 22 مرة مع منتخب إسبانيا.
حصد ماركوس ألونسو 5 ألقاب خلال مشواره جميعها مع برشلونة حيث توج بالدوري مرة موسم 1984-1985 وكأس الملك مرة (1983) وكأس السوبر الإسباني مرة (1983) وكأس الدوري الإسباني مرتين (1983 و1986).

المصدر:"وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. عدد الضحايا في ازدياد وفرق الإنقاذ تسابق الزمن (اليوم الرابع)