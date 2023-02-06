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ريال مدريد في مأزق كبير قبل مواجهة الأهلي المصري في مونديال الأندية

الرياضة

ريال مدريد في مأزق كبير قبل مواجهة الأهلي المصري في مونديال الأندية
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يستعد نادي ريال مدريد لخوض مباراة هامة ضد الأهلي المصري بعد غد الأربعاء في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب. .

ويعاني ريال مدريد من عدة إصابات في صفوفه، حيث كشفت تقارير إسبانية، أن خمسة لاعبين أساسيين ربما لن يسافروا مع بعثة الفريق الملكي للمغرب للمشاركة في مونديال الأندية.

وتوقع برنامج "الشيرينغيتو" الشهير ألا يسافر كل من حارس المرمى تيبو كورتوا، والمدافع ميليتاو، والمهاجم كريم بنزيما، والظهير الأيمن لوكاس فاسكيز، والظهير الأيسر فيرلاند ميندي مع بعثة الريال إلى المغرب لمعاناتهم من إصابات مختلفة.

ومن جانبها، أكدت صحيفة "آس"، أن بنزيما لن يلحق بمباراة الأهلي في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

وأشارت إلى أن المهاجم الفرنسي سيشارك في كأس العالم للأندية، إذا نجح الريال في الوصول إلى النهائي.

ويعاني بنزيما من زيادة في الحمل البدني، أبعدته عن المباراة التي خسرها الريال أمام مضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد، أمس الأحد في المرحلة الـ20 من الدوري الإسباني.

المصدر: وكالات

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