إنتر يعمق جراح ميلان في "ديربي الغضب"

عمق فريق إنتر ميلان جراح جاره ميلان، بفوزه عليه (1-0) في "ديربي الغضب" الذي جمعهما مساء يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار للمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "للنيراتزوري" في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول للمباراة على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

وحقق إنتر ميلان بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 43 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو"، مقلصا الفارق إلى 13 نقطة بينه وبين المتصدر نابولي.

في المقابل، تعرض فريق ميلان "الروسونيري" حامل اللقب، للهزيمة الثالثة على التوالي وذلك بعد تعادلين متتاليين، ليتجمد رصيده عند 38 نقطة، ويشغل المركز السادس على سلم ترتيب.

المصدر: RT