قطار انتصارات نابولي يعبر محطة سبيزيا

واصل فريق نابولي سلسلة انتصاراته من بوابة مضيفه سبيزيا، بفوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل المهاجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا هدف التقدم لنابولي في الدقيقة 47 من ركلة جزاء. بينما تكفل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين (68، و73) من زمن اللقاء.

وحقق نادي نابولي، بذلك انتصاره الخامس على التوالي، ورفع رصيده إلى 56 نقطة، مبتعدا في صدارة الدوري "الكالتشيو"، بفارق 16 نقطة عن وصيفه إنتر ميلان "النيراتزوري" قبل مواجهة "ديربي الغضب" ضد جاره وعدوه اللدود ميلان "الروسونيري" مساء اليوم الأحد أيضا، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

في المقابل، تعرض نادي سبيزيا للهزيمة الثالثة على التوالي، وتوقف رصيده عند 18 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT