ريال مدريد يسقط بهدف غريب من "نيران صديقة".. فيديو

مني فريق ريال مدريد بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه ريال مايوركا (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

وجاء هدف أصحاب الأرض بـ"نيران صديقة" سجله ناتشو فيرنانديز مدافع فريق ريال مدريد مبكرا عند الدقيقة 13 خطأ في مرماه.

هدف مايوركا يلخص شتويه بيريز وافكاره في عدم تدعيم الفريق !!



يعني كل ما يغيب بنزيما راح نشوف هذا العك في الهجوم ناهيك عن انه اصلا بنزيما ليس في افضل حالاته



هاردلك مدريديستا هذا التعثر الي يتحمله انشيلوتي وبيريز في المقام الاول✋🏾#ريال_مدريد_ريال_مايوركاpic.twitter.com/UYmMgYrLRH — سهم اتحادي🤍 (@itthad_sahm) February 5, 2023

بينما أضاع ماركو أسينسيو فرصة ذهبية لإدراك التعادل للفريق الملكي بإهداره ركلة جزاء بعد مرور ساعة من بداية اللقاء.

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وتوقف رصيد فريق ريال مدريد بعد هذه الهزيمة المفاجئة عند 45 نقطة، ويحتل المركز الثاني، بفارق 5 نقاط خلف متصدر "لا ليغا" غريمه التقليدي برشلونة، وذلك قبل مباراته أمام ضيفه إشبيلية في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

بينما رفع نادي ريال مايوركا رصيده إلى 28 نقطة، ويحتل المركز العاشر على سلم الترتيب، معززا بذلك موقعه في المنطقة الدافئة.

المصدر: RT