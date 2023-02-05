برشلونة يستغل تعثر ريال مدريد ويبتعد في الصدارة

نجح نادي برشلونة في تعزيز تربعه على عرش صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، من بوابة ضيفه إشبيلية، إثر فوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، ضمن الجولة 21 "لليغا".

وتوالى على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض "البلوغرانا" كل من المدافع جوردي ألبا، ولاعب خط الوسط الشاب بابلو مارتن باييز، والجناح البرازيلي رافينيا في الدقائق (58، 71، 79) على الترتيب، من زمن اللقاء على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وحقق نادي برشلونة بذلك انتصاره الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة، ويبتعد في صدارة الدوري بفارق 8 نقاط عن وصيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد، حامل اللقب.

بينما تراجع نادي إشبيلية إلى المركز السادس عشر على سلم الترتيب برصيد 21 نقطة.

المصدر: RT