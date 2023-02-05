في اللحظة الأخيرة.. كورتوا يغادر الملعب خلال عملية إحماء ريال مدريد لمواجهة مايوركا

تلقى فريق ريال مدريد بقيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ضربة موجعة، قبيل مواجهة مضيفه ريال مايوركا، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واشتكى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من آلام عضلية خلال إجراء عمليات الإحماء، وغادر أرض ملعب "إيبيروستار" لإجراء الفحص الطبي.

واضطر كارلو أنشيلوتي للزج بالحارس الأوكراني أندريه لونين في مباراته أمام مايوركا بدلا من كورتوا.

وانضم كورتوا إلى كتيبة المصابين في صفوف "الميرنغي" التي شملت كلا من إدين هازارد وكريم بنزيما وفيرلاند ميندي وإيدر ميليتاو.

وغاب عن التشكيلة الأساسية للفريق للملكي لمواجهة مضيفه ريال مايوركا، ثنائي خط وسط الملعب المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس، إذ قرر الفني الإيطالي الاحتفاظ بهما على مقاعد البدلاء.

ويحتل ريال مدريد مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري "لا ليغا" برصيد 45 نقطة، متأخرا بفارق 5 نقاط خلف غريمه المتصدر برشلونة.

المصدر: وكالات