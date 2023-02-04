هدفان عالميان.. واحد بقدم أشرف حكيمي وآخر للساحر ميسي (فيديو)

حول فريق باريس سان جيرمان تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه تولوز (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

فاجأ لاعب خط الوسط الهولندي برانكو فان دن بومان أصحاب الأرض بتسجيله هدف التقدم لنادي تولوز عند الدقيقة 20.

ولكن الفريق الباريسي رد الصاع صاعين، بتسجيله هدفين متتاليين رائعين، الأول حمل توقيع المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي، في الدقيقة 38 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى البعيدة.

من ثم صنع حكيمي الهدف الثاني لزميله النجم الأرجنتيني في الدقيقة 58 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "حديقة الأمراء - Parc des Princes" بالعاصمة باريس.

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وحقق باريس سان جيرمان بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 54 نقطة، في صدارة الدوري.

بينما يشغل نادي تولوز المركز الثاني عشر على سلم الترتيب برصيد 29 نقطة

المصدر: RT