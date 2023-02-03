ريال مدريد يوجه رسالة إلى الأهلي المصري

وجه مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد، إيميليو بوتراغينيو، رسالة لنادي الأهلي المصري، عقب فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي (3-0) في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

وقال بوتراغينيو في اتصال هاتفي مع أمين صندوق نادي الأهلي والمنسق العام للبعثة المصرية، المهندس خالد مرتجي، إنه تابع مباراة الفريق يوم الأربعاء الماضي، ويتمنى أن يتخطى الأهلي منافسه سياتل الأمريكي في اللقاء القادم بينهما يوم السبت المقبل.

وأعرب بوتراغينيو عن أمنيته أن يلتقي الأهلي وريال مدريد في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

ووجه مرتجي، الشكر لبوتراجينيو لاهتمامه وحرصه على التواصل، انطلاقا من العلاقات الوطيدة التي تربط بين الناديين الكبيرين منذ سنوات طويلة.

وضرب نادي الأهلي موعدا في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس العالم للأندية 2022، مع فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بطل "الكونكاكاف" غدا السبت.

وسيكون الفائز من هذه المباراة على موعد في الدور قبل النهائي مع ريال مدريد بطل أوروبا.

المصدر: وسائل إعلام