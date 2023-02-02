يوفنتوس يصطاد "نسور" لاتسيو بهدف برازيلي

تأهل فريق يوفنتوس إلى الدور قبل النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، على حساب ضيفه لاتسيو، إثر فوزه عليه بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس.

ويدين فريق "البيانكونيري" بالفضل في انتصاره لمدافعه البرازيلي بريمر الذي احرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

وضرب نادي يوفنتوس موعدا في الدور قبل النهائي للمسابقة مع فريق إنتر ميلان، الذي تغلب بدوره على ضيف أتالانتا وبالنتيجة ذاتها بهدف وحيد في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

المصدر: RT