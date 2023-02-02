 
مباشر

يوفنتوس يصطاد "نسور" لاتسيو بهدف برازيلي

الرياضة

يوفنتوس يصطاد
Globallookpress /Jonathan Moscrop
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uoj8

تأهل فريق يوفنتوس إلى الدور قبل النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، على حساب ضيفه لاتسيو، إثر فوزه عليه بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس.

ويدين فريق "البيانكونيري" بالفضل في انتصاره لمدافعه البرازيلي بريمر الذي احرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

وضرب نادي يوفنتوس موعدا في الدور قبل النهائي للمسابقة مع فريق إنتر ميلان، الذي تغلب بدوره على ضيف أتالانتا وبالنتيجة ذاتها بهدف وحيد في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

 

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا