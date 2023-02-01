كريمونيزي يفجر مفاجأة كبرى في العاصمة الإيطالية روما!

فجّر نادي كريمونيزي "المتواضع" مفاجأة من العيار الثقيل بإطاحته بفريق روما العريق، من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم.

وألحق فريق كريمونيزي هزيمة مدوية بنادي روما في عقر داره (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة روما.

وسجل المهاجم النيجيري سيريل ديسرس الهدف الأول للضيوف من ضربة جزاء، عند الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول.

بينما جاء الهدف الثاني بـ"نيران صديقة" سجله التركي زكي شيليك مدافع فريق روما في الدقيقة 49 خطأ في مرماه.

أما هدف روما الوحيد فقد جاء بقدم المهاجم المخضرم أندريا بيلوتي عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وضرب نادي كريمونيزي "قاهر الكبار" الذي أطاح بفريق نابولي أيضا من الدور السادس عشر، موعدا في الدور قبل النهائي للمسابقة مع فريق فيورنتينا الذي تغلب بدوره على ضيفه تورينو وبنفس النتيجة (2-1) في المباراة التي جرت بينهما في وقت سابق من مساء يوم الأربعاء أيضا.

المصدر: RT