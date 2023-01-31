برشلونة يسعى لضم لاعب دولي مغربي

تواصل نادي برشلونة الإسباني مع اللاعب الدولي المغربي سفيان أمرابط، في محاولة لضمه من فيورنتينا الإيطالي، قبل ساعات من انتهاء سوق الانتقالات الشتوي.

وكشف الصحفي الرياضي الإسباني، المقرب من برشلونة، جيرارد روميرو، في تغريدة على حسابه على "تويتر"، أنه "تم تأكيد تواصل برشلونة مع سفيان أمرابط خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي"، الذي ينتهي تحديدا، الثلاثاء في منتصف الليل.

وأضاف: "ندرك أن فيورنتينا لن يقدم تسهيلات"، في إشارة إلى أن النادي الإيطالي لن يفرط فيه بسهولة.

☎️ Confirma los contactos del FCB con Amrabat. Últimas horas del #mercato culer 🔥🔥@giaco_iaco cuenta que la Fiorentina no pondrá facilidades 🫣 #mercatohttps://t.co/WogqX3lt1d — Gerard Romero (@gerardromero) January 30, 2023

وفيما يتعلق بالتفاصيل، أوضح روميرو أن "برشلونة سيتقدم بطلب إعارة لمدة 6 أشهر، دون خيار الشراء الإلزامي، للاعب المغربي"، مشيرا إلى أنه "بعد تلك الفترة، يمكن للنادي أن يقرر ما إذا كان سيحتفظ بأمرابط أم لا".

يذكر أن أمرابط أثار انتباه أكبر الأندية الأوروبية، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع منتخب المغرب في كأس العالم، حيث حصد أسود أطلس المركز الرابع، في إنجاز هو الأول من نوعه عربيا وإفريقيا.

المصدر: sky news