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ريال مدريد يسقط في كمين سوسييداد

الرياضة

ريال مدريد يسقط في كمين سوسييداد
AP
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سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ريال سوسييداد في مباراة جمعتهما يوم الأحد، ضمن المرحلة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفشلت كل محاولات ريال مدريد في خطف هدف الانتصار من المباراة، ليفقد النادي الملكي نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب الدوري.

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وبهذا التعادل، بقي ريال مدريد في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما يحتل ريال سوسييداد المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

المصدر: وكالات

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