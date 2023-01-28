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برشلونة يهزم جيرونا ويعزز صدارته للدوري الإسباني

الرياضة

برشلونة يهزم جيرونا ويعزز صدارته للدوري الإسباني
AP
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عزز نادي برشلونة صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على مضيفه جيرونا بهدف دون رد يوم السبت، في المرحلة الـ19 من المسابقة.

ويدين برشلونة بالفضل في هذا الفوز للاعب خط وسطه بيدري، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 61.

وشهدت المباراة تعرض جناح نادي برشلونة، الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي للإصابة.

وسقط الفرنسي على أرض الملعب دون تدخل من أحد، في الدقيقة 25، ولم يتمكن من إكمال المباراة ليدخل بيدري بدلا منه.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الدوري متقدما بفارق ست نقاط عن ريال مدريد، حامل اللقب، الذي يواجه غدا ضيفه ريال سوسييداد.

في المقابل، تجمد رصيد جيرونا عند 21 نقطة في المرتبة الـ12.

المصدر: RT

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