بعد تصريحات مرتضى منصور.. استقالة لجنة الانضباط بالاتحاد المصري

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس، الاستقالة رسميا والرحيل عن إدارة ملفاتها المتعلقة بالموسم الكروي 2022-2023، قبل نهايته بستة أشهر تقريبا.

وجاءت الاستقالة المفاجئة للجنة الانضباط، ردا على التصريحات التي أدلى بها رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، ورفضه التام الخضوع لأي تحقيقات من جانب اللجنة، على خلفية شكاوى نادي الأهلي ولاعبه محمود عبد المنعم كهربا.

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وطالبت لجنة الانضباط في بيان رسمي لها، إدارة اتحاد الكرة المصري، بحفظ الحقوق الأدبية الكاملة والقانونية، لأعضاء اللجنة المستقيلين من مناصبهم، والإشارة إلى عملها طوال الفترة الماضية بشكل تطوعي.

وكان مرتضى منصور، وجه سيلا من الانتقادات للجنة الانضباط ورئيسها بعد استدعائه للتحقيق في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي وكهربا ضده بسبب تصريحاته.

المصدر: وكالات