بعد اتهام رئيس لجنة حكام مصر بالشذوذ الجنسي.. مرتضى منصور يعلق

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الاتهامات التي وجهت له، بالتسبب في رحيل الإنجليزي مارك كلاتنبيرج، رئيس لجنة الحكام السابق.

إقرأ المزيد

وقال مرتضى منصور: أنا ماليش علاقة برحيل كلاتنبيرج، هما هيجيبوها فيا، روحوا شوفوا هو مشي ليه وإيه الأسباب الحقيقية.

وأضاف مرتضى منصور: جميع الأندية تشكو من التحكيم، هو أي حد يمشي يقولوا مشي بسببي، بس أنا كنت أتمنى إنه ياخد جمال علام معاه وهو ماشي.

وتابع مرتضى منصور: الجميع يرى حاليا مستوى التحكيم في مصر، والزمالك أكتر فريق اتضرر منه في المباريات، وتحدثنا عن هذه الأمور في أكثر من مناسبة ولكن لم يسمعنا أحد.

وكانت بعض التقارير الصحفية كشفت عن أسباب رحيل مارك كلاتنبرج عن رئاسة لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الساعات الماضية، حيث أشارت صحيفة ذا صن البريطانية، إلى أن مارك كلاتنبرج اضطر لترك منصبه في لجنة الحكام والعودة إلى بلاده، بعد تعرضه لانتهاكات حيث ادعى رئيس نادي الزمالك أنه مثلي الجنس.

وأوضح التقرير أن الحكم الإنجليزي السابق تعرض لانتقادات من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حيث انتقد الأخير دور كلاتنبرج في تطوير التحكيم بالكرة المصرية، وادعى بشكل غير صحيح أن مارك ترك زوجته من أجل علاقة مع رجل.

المصدر: القاهرة 24