تشافي يعتذر ويتراجع عن دعم ألفيش

اعتذر مدرب نادي برشلونة، تشافي هرنانديز، غداة التصريحات التي أدلى بها حيث بدا أنه يدعم زميله السابق البرازيلي داني ألفيش، الموقوف منذ الخميس، بعد مزاعم اعتداء جنسي.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب فوز فريقه على خيتافي 1-0 أمس الأحد ضمن منافسات المرحلة الـ18 من الدوري الإسباني: "يوم السبت أُسيىء تفسير ما أردت قوله عن داني ألفيش. ربما لم أكن محددا بما فيه الكفاية بكلماتي ومن المهم أن أشرح ما قلته".

وتابع "هو موضوع حساس للغاية، يوم السبت نسيت أن أذكر الضحايا. يجب أن ندين كل هذه الأنواع من الأعمال، سواء كان داني منقام بها أو أي شخص آخر. اعتذاري للضحية، لضحايا الاعتداء الجنسي وهذا النوع من العنف".

وأقر تشافي بأن ما قاله "لم يكن التعليق المناسب".

وكان تشافي صرح عشية مواجهة برشلونة وخيتافي بأنه "في حالة صدمة" و"متفاجئ ومصدوم" باتهام ألفيش بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ 23 عاما.

وأضاف من دون أن يشير إلى الضحية المزعومة "أشعر بالسوء تجاهه".

وطرد نادي بوماس المكسيكي المدافع المخضرم ألفيش البالغ 39 عاما بعدما أمرت محكمة إسبانية باحتجازه من دون كفالة في برشلونة الخميس الماضي.

وكان ألفيش الذي لعب ثمانية مواسم في برشلونة بين عامي 2008 و2016، عاد إلى النادي الكتالوني لفترة قصيرة تحت إدارة تشافي في موسم 2021-2022.

المصدر: وكالات