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آل الشيخ يفاجئ اللاعب حكيمي بطلب بخصوص والدته خلال تكريمه في joy awards (فيديو)

الرياضة

آل الشيخ يفاجئ اللاعب حكيمي بطلب بخصوص والدته خلال تكريمه في joy awards (فيديو)
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فاجأ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ ، اللاعب المغربي أشرف حكيمي، بطلب، خلال إعلان فوزه بجائزة الرياضي المفضل في مهرجان "joy awards 2023" بالرياض.

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وفي التفاصيل، صعد المستشار تركي آل الشيخ على المسرح لإعلان الفائز بجائزة الرياضي المفضل بالمهرجان، وقال الفائز هو أشرف حكيمي، في حين أنه عندما وقف حكيمي للصعود على المسرح، فاجأه آل الشيخ قائلا : "تعالي تعالي معاه..والدتك.. تعالي معاه ".

وعندما صعد حكيمي ووالدته على المسرح هنأه آل الشيخ وقام بتقبيل رأس والدة حكيمي والتقط معهما الصور التذكارية .

من جهته، أعرب أشرف حكيمي عن سعادته بوجوده في المملكة وتكريمه، حيث قال: " سعيد جدا بوجودي هنا..شكرا للمستشار تركي لدعوته لي، وشكرا لكم على هذا التكريم، شكرا لفريقي باريس سان جيرمان وفريق المغرب، وسعيد أيضا لوجودي هنا برفقة والدتي ..شكرا لدعمكم ".

المصدر: RT

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