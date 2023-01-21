أتلتيكو مدريد يكرم بلد الوليد بثلاثية

فاز فريق أتلتيكو مدريد على ضيفه بلد الوليد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتوالى على تسجيل ثلاثة أهداف أصحاب الأرض "الروخي بلانكوس" كل من المهاجمين الإسباني ألفارو موراتا، والفرنسي أنطوان غريزمان، والمدافع الإسباني ماريو هيرموسو، في الدقائق (18، 23، 28) على الترتيب من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" بالعاصمة مدريد.

ورفع فريق أتلتيكو مدريد رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 31 نقطة، وانفرد بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري "لا ليغا"، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

بينما تعرض نادي بلد الوليد للهزيمة الخامسة على التوالي، وتجمد رصيد عند 17 نقطة، وبقي في المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري، حتى الآن.

المصدر: وكالات