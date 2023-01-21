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"قطعة أرض وجواز سفر دبلوماسي".. مكافآت استثنائية للاعبي "أسود الرافدين".. فيديو

الرياضة

twitter/rudaw
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استقبل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، لاعبي منتخب "أسود الرافدين" المتوج بلقب بطل كأس الخليج لكرة القدم، بحضور رئيس إقليم كردستان نيجرفان برزاني.

وتوج منتخب العراق بلقب بطل "خليجي 25"، على حساب نظيره العماني إثر فوز المثير عليه (3-2)، في المباراة النهائية الماراثونية التي جمعتهما مساء يوم الخميس الماضي، بعد التمديد.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، فإن رئيس الوزراء أقام مأدبة غداء على شرف منتخب العراق بحضور رئيس إقليم كردستان نيجرفان برزاني، وأعضاء مجلس الوزراء والمستشارين.

وذكرت تقارير إعلامية أن محمد شياع السوداني قرر تقديم مكافأة استثنائية لكافة لاعبي المنتخب العراقي.

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وحسبما ذكر برنامج "الديربي" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، فإن السوداني منح كل لاعب قطعة أرض في العاصمة بغداد، مع جواز سفر دبلوماسي.

كان لاعبو العراق قاموا بجولة بحرية يوم الجمعة، أمام أعين الجماهير التي احتشدت للاحتفال بهذا اللقب.

ورفع منتخب "أسود الرافدين" كأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخ العراق في الأعوام (1979، 1984 و1988، 2023)، ليفك شراكته مع كل من السعودية وقطر، وينفرد بالمركز الثاني خلف منتخب الكويت صاحب الرقم القياسي برصيد 10 ألقاب.

المصدر: وكالات 

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