شاهد.. الاحتفالات بتتويج منتخب العراق بكأس الخليج

عمت احتفالات عارمة مختلف أرجاء العراق، مساء اليوم الخميس، بعد فوز منتخب "أسود الرافدين" بلقب بطل مسابقة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، لأول مرة منذ 1988.

وانطلقت الاحتفالات في العراق بعد انتهاء المباراة النهاية لـ"خليجي 25" بفوز منتخب "أسود الرافدين" على نظيره العماني (3-2) بعد التمديد على ملعب "جذع النخلة" في مدينة البصرة.

📸 لقطات من تتويج أسود الرافدين بلقب #خليجي_زين25 🏆 pic.twitter.com/XQZAsVjWtv — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 19, 2023

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ورفع العراق كأس الخليج لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 1988 والرابعة في تاريخه، بعد تتويجه ثلاث مرات في الأعوام (1979، 1984 و1988).

واستضافت مدينة البصرة بطولة "خليجي 25" خلال الفترة ما بين يومي 6 و19 يناير 2023، بمشارك 8 منتخبات، وهي: العراق والإمارات والسعودية وعمان واليمن وقطر والكويت والبحرين.

المصدر: RT