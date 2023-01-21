الروسية بتروفا تودع بطولة أستراليا (فيديو)
خرجت الروسية يكاترينا بتروفا من الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس "غراند سلام" لموسم 2023، والبالغ مجموع جوائزها نحو 52 مليون دولار.
وخسرت يكاترينا بتروفا أمام اللاعبة البولندية مايدا لينيتي بمجموعتين من دون رد، بواقع: (3-6) و(4-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، واستمرت ساعة واحدة و17 دقيقة.
"That is a huge result for the world No.45!"@magdalinette takes down another seed on the way to her maiden fourth round grand slam appearance.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023pic.twitter.com/0bU9prJmf7— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2023
وضربت مايدا لينيتي (30 عاما) موعدا في الدور الرابع للبطولة مع الفرنسية كارولين غارسيا التي تغلبت بدورها على الألمانية لورا سيغموند بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلهما كالتالي: (1-6) و(6-3) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت كذلك.
المصدر: RT