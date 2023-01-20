شاهد.. انهيار أنس جابر في النفق بعد الخروج المبكر من أستراليا المفتوحة

تلقت النجمة التونسية أنس جابر، صدمة كبيرة نتيجة خروجها مبكرا من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" لموسم 2023.

وانتشر فيديو لأنس جابر في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس، وهي في حالة انهيار كامل، لخروجها المبكر من بطولة أستراليا.

انس جابر بعد الخسارة 😢💔pic.twitter.com/SasbGpfxQc — عائلة التنس Tennis Family 20 (@tennisfamily20) January 19, 2023

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وبعد ذلك وجهت أنس جابر رسالة، لمتابعيها على موقع "تويتر"، جاء فيها: "على الرغم من المشاكل الصحية سأستمر في القتال وسأعود أقوى".

وأضافت: "حان الوقت للتعافي والحصول على صحة أفضل، شكرا لكم جميعا على دعمكم ونلتقي قريبا مرة أخرى في أستراليا".

يذكر أن أنس جابر (28 عاما) تألقت في العام الماضي، فقد بلغت نهائي بطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة، وتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب لاعبات التنس المحترفات.

المصدر: وسائل إعلام