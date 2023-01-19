أنس جابر تودع بطولة أستراليا مبكرا (فيديو)

أخفقت النجمة التونسية، أنس جابر، في تخطي حاجز الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس "غراند سلام" لموسم 2023.

وخسرت أنس جابر، المصنفة الثانية عالميا، في الدور الثاني للبطولة، أمام اللاعبة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (1-6) و(7-5) و(1-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس واستغرقت ساعة واحدة و43 دقيقة.

وضربت ماركيتا فوندروسوفا موعدا في الدور الثالث للبطولة مع مواطنتها ليندا فروهفيتوفا التي تغلبت بدورها على صاحبة الأرض الأسترالية كمبرلي بيريل بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس أيضا.

المصدر: RT