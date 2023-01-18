"سأجعل زوجي يعمل بجد الليلة".. أنس جابر توضح تصريحها المثير بابتسامة! (فيديو)

أدلت نجمة التنس التونسية، أنس جابر، بتصريح عفوي طريف بعد تأهلها إلى الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" لموسم 2023.

واستهلت أنس جابر مشوارها في النسخة الحالية من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بالفوز على السلوفينية تامارا زيدانسك المصنفة الـ98 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: (7-6) و(4-6) و(6-1) في مباراة استمرت لساعتين و17 دقيقة.

وقالت النجمة التونسية في تصريحات بعد نهاية اللقاء داخل أرضية الملعب ردا على سؤال حول تعافيها بعد المباراة: "سأجعل زوجي يعمل بجد الليلة".

وأضافت ضاحكة: "الكثير من التدليك للحصول على تعاف جيد".

وضحك الجمهور الحاضر على عفوية أنس جابر، قبل أن تعود لتستدرك وهي تضحك: "تدليك (مساج) يا شباب.. التدليك".

وأتمت قائلة: "لمن لا يعرف، زوجي هو مدرب اللياقة البدنية لدي، ويقوم بكل شيء من أجلي".

وستواجه أنس جابر، المصنفة الثانية عالميا، في الدور الثاني للبطولة، اللاعبة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا التي تغلبت بدورها على الأمريكية أليسون ريسك أمريتاج بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة أيضا، تفاصيلها كالتالي: (5-7) و(6-1) و(6-4).

المصدر: وسائل إعلام