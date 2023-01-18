منع مشجع أسترالي الاحتفال بفوز الروسي مدفيديف برفع علم روسيا

صعد دانييل مدفيديف إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى المقامة على الملاعب الصلبة، والبالغ مجموع جوائزها نحو 52 مليون دولار.

وجاء تأهل ميدفيديف على حساب صاحب الأرض الأسترالي جون ميلمان، بفوزه عليه بثلاث مجموعات من دون رد، تفاصيلها كالتالي: (7-5) و(6-2) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، واستغرقت ساعتين و21 دقيقة.

وسيكون دانييل ميدفيديف (26 عاما) في الدور الثالث على موعد مع الأمريكي سيباستيان كوردا الذي تغلب بدوره على الياباني يسوكي وتنكي بثلاث مجموعات متتالية، بنتيجة: (6-2) و(7-5) و(6-4).

وحاول المشجع الأسترالي يوجين روثمان الاحتفال بفوز اللاعب الروسي، لكن رجال حفظ الأمن في البطولة قاموا بإزالة العلم الروسي وطلبوا من المشجع مغادرة المدرجات.

ونقل موقع "Sport24" عن روتمان قوله: "لقد رصدوني عبر كاميرات المراقبة. لقد رفعت العلم للاحتفال بفوز دانييل ميدفيديف. اقترب مني رجال حفظ الأمن على الفور وأخذوا مني العلم. ومن ثم رافقوني وأخرجوني من المباراة".

وعبر المشجع عن استيائه، وأضاف: "لم يعد هناك المزيد من العواطف. توقعت أن يستبعدني المنظمون مع العلم الروسي، لكن هذا لن يمنعني من دعم لاعبي التنس الروس في بطولة أستراليا".

يذكر أن روتمان حمل علم روسيا إلى مباراة الروسية كاميلا راخيموفا ضد الأوكرانية يكاترينا بايندل، الأمر الذي أثار استياء السفير الأوكراني في أستراليا وأدى إلى حظر العلم الروسي في البطولة.

وفي وقت سابق، قالت راخيموفا إنها لا تعرف المتفرجين الذين رفعوا العلم الروسي أثناء مباراتها ضد منافستها الأوكرانية في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة.

المصدر: "russian.rt.com"