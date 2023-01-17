الروسي روبليف يبدأ مشواره في أستراليا بنجاح

استهل الروسي أندريه روبليف بناح مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى المقامة على الملاعب الصلبة والبالغ مجموع جوائزها نحو 52 مليون دولار.

وصعد روبليف إلى الدور الثاني للبطولة على حساب النمساوي دومينيك تيم، بفوزه عليه بثلاث مجموعات متتالية، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(6-4) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، واستغرقت نحو ساعتين.

وسيكون أندريه روبليف (24 عاما) في الدور الثاني على موعد مع الفائز من المباراة التي ستجمع صاحب الأرض الأسترالي ماكس بورسيل والفنلندي إميل روسوفوري.

وأكد تيم، المتوج ببطولة أمريكا المفتوحة 2020، والمصنف ثالثا عالميا سابقا و98 حاليا، أن مشكلة في الضلع أعاقته ضد روبليف، وقال إن ذلك حدث خلال إرسال في المجموعة الثانية.

يذكر أن دومينيك تيم (29 عاما) الذي أرغم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على خوض خمس مجموعات في المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة عام 2020، عن الملاعب لمدة تسعة أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في المعصم خلال موسم 2021 على الملاعب العشبية.

وتقام مباريات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، في مدينة ملبورن خلال الفترة من 16 إلى 29 يناير 2023، على الملاعب الصلبة، ويشارك فيها 20 لاعبا ولاعبة روسيا، بمن فيهم دانييل ميدفيديف، وكارين خاتشانوف، وداريا كاساتكينا، وفيرونيكا كوديرميتوفا.

ويبلغ مجموع الجوائز 76.5 مليون دولار أسترالي (52.8 مليون دولار)، فيما سيحصل الفائز في البطولة في فردي الرجال والسيدات على 2 مليون دولار لكل منهما.

المصدر: RT