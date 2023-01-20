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مفاجأة كبرى.. الروسي مدفيديف يودع أستراليا

الرياضة

مفاجأة كبرى.. الروسي مدفيديف يودع أستراليا
AFP WILLIAM WEST
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خرج الروسي دانييل مدفيديف من الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى المقامة على الملاعب الصلبة، والبالغ مجموع جوائزها نحو 52 مليون دولار.

وحقق الأمريكي سيباستيان كوردا المصنف الـ31 عالميا، مفاجأة كبيرة بإطاحته بمنافسه مدفيديف، بفوزه عليه بثلاث مجموعات من دون رد، تفاصيلها كالتالي: (7-6) و(6-3) و(7-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، واستغرقت ساعتين و59 دقيقة.

وضرب سيباستيان كوردا (22 عاما) موعدا في الدور الرابع مع البولندي هوبرت هوركاتش الذي تغلب بدوره على الكندي دينيس شابوفالوف بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، بنتيجة: (7-6) و(6-2) و(1-6) و(4-6) و(6-3) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: "russian.rt.com" 

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