الروسي روبليف يواصل مشواره في أستراليا

تأهل الروسي أندريه روبليف إلى الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى المقامة على الملاعب الصلبة، والبالغ مجموع جوائزها نحو 52 مليون دولار.

وجاء صعود روبليف على حساب البريطاني، دانيال إيفانز، إثر فوزه عليه بثلاث مجموعات من دون رد، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(6-2) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، واستغرقت ساعتين و9 دقائق.

وسيكون أندريه روبليف (25 عاما) على موعد في الدور الرابع مع الدنماركي هولغر رون، الذي تغلب بدوره على الفرنسي أوغو هومبيرت، بثلاث مجموعات متتالية كذلك، بواقع: (6-4) و(6-2) و(7-6) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت أيضا.

المصدر: RT