على طريقته.. ميسي يعبر عن شعوره لمواجهة رونالدو (فيديو)

عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سعادته بملاقاة غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لأول مرة منذ ديسمبر 2020، إذ تقابلا في العاصمة السعودية "الرياض".

ونشر ميسي عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، فيديو أثناء مصافحته لرونالدو في ممر غرف تبديل الملابس قبل بداية المباراة، التي جمعت نجوم الهلال والنصر السعوديين في مواجهة نجوم الفريق الباريسي، والتي انتهت بفوز الأخير بـ5 أهداف مقابل 4، على أرضية استاد الملك فهد الدولي، مساء يوم الخميس.

ليعرب عن سعادته بهذا اللقاء، رغم المنافسة الشرسة بينهما على الألقاب الفردية والجماعية في السنوات الأخيرة.

ميسي ينشر هذا الفيديو في حسابه في إنستغرام 🤝 pic.twitter.com/WKIF94bHby — Akher Saa آخر ساعة (@Akhersaa) January 20, 2023

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ويعد هذا اللقاء الأول بين الفريقين منذ أن تقابلا في ديسمبر 2020، في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، مع يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني، في اللقاء الذي فاز به الأول بثلاثية نظيفة.

وقاد رونالدو فريق نجوم السعودية، وأحرز هدفين ونال جائزة رجل المباراة، فيما سجل ميسي هدفا من خماسية فريقه التي توج بها بالكأس.

المصدر: instagram/leomessi