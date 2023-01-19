"خليجي 25".. العراق يهز شباك عمان (فيديو)
AFP AHMAD AL-RUBAYE
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تقدم المنتخب العراقي على نظيره العماني (1-0) في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، وذلك في نهائي بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25".
وسجل لاعب خط الوسط العراقي إبراهيم بايش هدف التقدم لمنتخب "أسود الرافدين" في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "جذع النخلة" بمدينة البصرة العراقية.
نهائي #خليجي_زين25 | #العراق_عُمان— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023
هدف | #العراق 🇮🇶 يتقدم 1 - 0 على #عُمان 🇴🇲 في الدقيقة 24 عن طريق إبراهيم بايش #كأس_الخليج#قنوات_الكاسpic.twitter.com/NWxQYN1mFZ
المصدر: RT