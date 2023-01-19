"خليجي 25".. العراق يهز شباك عمان (فيديو)

تقدم المنتخب العراقي على نظيره العماني (1-0) في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، وذلك في نهائي بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25".

وسجل لاعب خط الوسط العراقي إبراهيم بايش هدف التقدم لمنتخب "أسود الرافدين" في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "جذع النخلة" بمدينة البصرة العراقية.

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المصدر: RT