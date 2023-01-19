النجم رابح ماجر يتعرض لموقف "مهين" أمام جماهير "الشان" الجزائر وحملة تضامن واسعة (فيديو)

تعرض النجم الجزائري السابق رابح ماجر لصافرات استهجان خلال متابعته لمباراة ضمن بطولة أمم إفريقيا للمحليين التي تحتضنها الجزائر، الأمر الذي أثار ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص ماجر على حضور مواجهة المنتخب الجزائري بنظيره الإثيوبي في ملعب "نيلسون مانديلا" في الجزائر ضمن إطار منافسات "الشان"، لتشجيع الجيل الجديد من اللاعبين الجزائريين المحليين، ودعم الجزائر في تنظيم هذا الحدث الكروي.

وبمجرد عرض صورته على الشاشة الرئيسية الكبيرة في الملعب، حتى علت صيحات الاستهجان الذي طغى على أجواء المباراة.

صافرات استهجان على الأسطورة الجزائرية والإفريقية رابح ماجر غير مقبول وغير مبرر، نحن نحترم أساطيرنا ونجومنا

كل الدعم لأسطورتنا ❤🇩🇿#رابح_ماجر_في_قلوبنا#كأس_أمم_إفريقيا_للمحلّيينpic.twitter.com/f8Ilavsy8P — هِـــشَــام 🇩🇿 ™️ (@Hicham1899) January 17, 2023

في مقابل ذلك ظهرت علامات الحسرة والحزن في عيون اللاعب رابح ماجر الذي صنع مجد الجزائر في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وكان أول هداف جزائري في كأس العالم، وأول عربي يفوز بدوري أبطال أوروبا.

وبدا ماجر متفاجئا ومصدوما من ردة الفعل تلك، كما بدا عليه التأثر أثناء مغادرته الملعب، رافضا تقديم أي تصريحات للصحافة التي توجهت إليه.

الأيقونة #رابح_ماجر يمتنع عن التصريح لوسائل الإعلام ويخرج بهذه الطريقة 😢💔



شخصيا أعتذر من #ماجر وأتمنى أن يُستدرك الأمر فورا وأن يتم تكريمه قبل أن يقاطع الشان ويغادر البلد نحو إقامته مكسوفا. pic.twitter.com/8BLXKVQ4ok — 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) January 17, 2023

وأثار الموقف الذي تعرض له ماجر موجة من ردود الفعل بين العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر كثيرون ما تعرض له.

وفي هذا الإطار، نشر الدولي الجزائري جمال بلعمري عبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام" صورة من إحد تتويجات ماجر حين كان لاعبا في صفوف المنتخب الجزائري وعلق عليها "عيب كبير؛ لم نر الصافرات ضد من أساؤوا للجزائر بطريقة أو بأخرى، اليوم نراها ضد من صنع أمجادها".

وبدوره كتب مهاجم منتخب الخضر إسلام سليماني موجها كلامه لماجر: "الحقيقيون يعلمون جيدا أنك أسطورة، كل التقدير لك".

ولم تقتصر حملة التضامن على الرياضيين فقط، بل شملت الفنانين والمواطنين العاديين والإعلاميين، الذين عبروا عن تضامنهم مع ماجر واستحضروا في منشورات على المنصات الاجتماعية إنجازاته رفقة المنتخب الجزائري حين كان لاعبا في صفوفه في ثمانينيات القرن الماضي.

مناصرو #عنابة يردون الاعتبار لـ #رابح_ماجر وهم يحملون صورته في المدرجات.. "الله أكبر رابح ماجر". pic.twitter.com/5ugPMh7zp6 — 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) January 18, 2023

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فيما اعتبر متفاعلون آخرون أن ما تعرض له ماجر هو ردة فعل على حصيلته "السلبية" رفقة المنتخب الجزائري حين كان مدربا له، وأيضا بسبب محاكمته بتهمة الاستفادة "بطريقة غير قانونية" من صفحات إشهارية لصالح صحيفتين كان يملكهما في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهي التهمة التي ظل ينفيها عن نفسه.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي+وسائل إعلام"